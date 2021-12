POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der Landesstraße35 (L35), Höhe Dargelin, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 16.12.2021 kam es gegen 19:45 Uhr auf der L35, auf Höhe der

Ortschaft Dargelin zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten

Person.



Ein 40-jähriger polnischer Fahrzeugführer eines LKW befuhr die L35

aus Richtung Gützkow kommend in Richtung Greifswald. Auf Höhe der

Ortschaft Dargelin wollte der LKW-Fahrer links abbiegen. Nach ersten

Erkenntnissen übersah er dabei einen entgegenkommenden PKW Honda HRV.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 61-jährige deutsche

Fahrzeugführerin des PKW erlitt bei dem Zusammenstoß leichte

Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins

Universitätsklinikum Greifswald verbracht. Der LKW-Fahrer und sein

40-jähriger polnischer Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca.

14.200,- Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste

die L35 für ca. eine Stunde in beide Richtungen gesperrt werden. Zur

Räumung der Unfallstelle kamen insgesamt 17 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehren Dargelin und Behrenhoff zum Einsatz.

Durch die ebenfalls hinzugezogenen Beamten des Autobahn- und

Verkehrspolizeireviers Grimmen wurde festgestellt, dass der LKW um

ca. 500 kg überladen war. Ob die Überladung mit ursächlich für den

Unfall ist, bleibt zu ermitteln.

Gegen den polnischen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren

wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.



