POL-NB: Diebstahl eines Quads vom Privatgrundstück in Penzlin

Im Zeitraum vom 14.12.2021, 17:00 Uhr bis 15.12.2021, 09:30 Uhr kam es in Penzlin zum Diebstahl eines Quads.



Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigem Erkenntnisstand widerrechtlich Zutritt zu einem Privatgrundstück in der Warener Chaussee und entwendeten ein Quad.



Das Quad stand im hinteren Teil des Grundstückes vor einer Hofausfahrt und war mit einer Faltgarage abgedeckt.

Das Fahrzeug des Herstellers ZHEJIANG CFMOTO (RC) vom Typ CF800AU 2A/CFORCE 850 ist aus dem Baujahr 2019, matt schwarz lackiert und hat hellblaue Streifen an den Spiegeln sowie unter den vorderen Blinkern. Zudem ist es mit Gelände- bzw. Stollenreifen ausgestattet.

Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 11.000EUR.



Das entwendete Quad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden von der Kriminalpolizei Neubrandenburg aufgenommen.



Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat auffällige Beobachtungen gemacht haben, richten diese bitte an das Polizeihauptrevier Waren unter 03991-176-224, oder an die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de.



