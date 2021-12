POL-SN: Gefährdung des Straßenverkehrs

Schwerin (ots) -



Am 15.12.2021 gegen 14:00 Uhr konnte eine 50-Jährige durch einen Sprung zur Seite einen Unfall verhindern.



Die 50-jährige Schwerinerin überquerte am Platz der Freiheit die Lübecker Straße als ein blauer Skoda aus Richtung Paulskirche ebenfalls den Platz der Freiheit befuhr. Durch einen Sprung zur Seite konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug verhindert werden.



Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls durch den Fahrzeugführer gefährdet wurden. Die 50-Jährige verletzte sich bei dem Sprung leicht.



Das Kriminalkommissariat hat Ermittlungen zum Fahrzeugführer des blauen Skodas eingeleitet und bittet um Hinweise zum Sachverhalt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 und -1560 oder jeder anderen Polizeidienststelle sowie über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





