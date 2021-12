POL-HST: Mehrere Container in Stralsund beschädigt

Stralsund (ots) -



Am Mittwochabend (15.12.2021) wurden in Stralsund, im Stadtteil Franken Mitte, mehrere Container auf einem Stellplatz beschädigt.



Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden im Gasometerweg, in der Zeit von 18:00 bis 18:30 Uhr, drei Container durch derzeit unbekannte Täter aufgebrochen und einer davon in Brand gesetzt. Die Stralsunder Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen zu den Taten oder dem/den Täter(n) gemacht haben, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter der Telefonnummer 03831-28900, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



