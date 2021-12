POL-HRO: Unfall mit schwerverletzter Person und hohem Sachschaden

Rostock (ots) -



Auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin auf Höhe Neustadt-Glewe kam es am 15.12.2021 gegen 23:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 62-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines LKWs aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einen auf der Lastspur stehenden Schilderwagen der Autobahnmeisterei auf. Anschließend kam der LKW in der Mittelschutzplanke zum Stehen. Ein Fahrzeug der Autobahnmeisterei, welches vor dem Schilderwagen stand, wurde durch die Kollision nach rechts in die Außenschutzplanke geschoben. Personen befanden sich nicht in dem Fahrzeug. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe muss das Erdreich ausgetauscht werden. Die Bergungsarbeiten dauern derzeit noch an. Dafür wird die BAB24 in beiden Fahrtrichtungen bis in die Morgenstunden voll gesperrt.



Es entstand erheblicher Sachschaden, welcher aktuell auf etwa 400.000,00 Euro geschätzt wird. Der Fahrzeugführer des LKWs wurde aufgrund seiner schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in das Krankenhaus Schwerin verbracht.



Schulz, PHK



AVPR Stope



