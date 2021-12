POL-HST: Pkw fährt auf Lkw auf - Fahrer schwerverletzt

Stralsund (ots) -



Am heutigen Dienstagmorgen (14.12.2021) kam es auf dem alten Rügendamm zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.



Gegen 06:00 Uhr befuhren ein Lkw Scania und ein Pkw Dacia den Rügendamm in Richtung Rügen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 47-jährige Dacia-Fahrer auf den vorausfahrenden Lkw auf, als dieser verkehrsbedingt bremsen musste. Ursächlich war nach derzeitigem Ermittlungsstand ein zu geringer Abstand. Durch den Zusammenstoß wurde der 47-Jährige schwer verletzt und zur weiteren Untersuchung und Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.



Beide Fahrer haben die deutsche Staatsbürgerschaft.



Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn für etwa eine halbe Stunde halbseitig gesperrt werden, wodurch es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen kam.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell