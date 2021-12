POL-HWI: Korrektur: Nicht angemeldetes Versammlungsgeschehen in der Hansestadt Wismar

Wismar (ots) -



Am gestrigen Montagabend kam es im Bereich der Wismarer Innenstadt zu einer nicht angemeldeten Versammlung, die sich gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen richtete.



Gegen 18:00 Uhr kamen in der Spitze bis zu 80 Personen zusammen, die durch die eingesetzten Polizeikräfte zur Einhaltung des erforderlichen Mindestabstandes während des Verlaufes der Versammlung aufgefordert wurden.



Die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer umrundeten anschließend den Wismarer Marktplatz mehrfach. Grundsätzlich hielten sich die Versammlungsteilnehmer*innen an den beauflagten

Mindestabstand.



Das Versammlungsgeschehen, das aus polizeilicher Sicht friedlich verlief, endete gegen 19:00 Uhr.



Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ein, da das Erfordernis einer vorherigen Anmeldung der Versammlung nicht erfüllt worden ist.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell