POL-LWL: Beifahrer fiel aus fahrendem Kleintransporter und verletzt sich schwer

In Grabow ist am Montagnachmittag ein Beifahrer aus einem fahrenden Kleintransporter gefallen. Dabei zog sich der 61-jährige Mann eine schwere Beinverletzung zu. Nach ersten Erkenntnissen sprang beim Befahren einer Linkskurve plötzlich die Beifahrertür des Transporters auf, worauf der 61-Jährige, der offensichtlich nicht angeschnallt war, aus dem Fahrzeug fiel und auf das Straßenpflaster stürzte. Die Polizei geht davon aus, dass zu Beginn der Fahrt die Fahrzeugtür nicht ordnungsgemäß geschlossen wurde. Diese ist dann durch die wirkenden Fliehkräfte in der Kurve aufgesprungen. Der Fahrer hatte den Transporter unmittelbar nach dem Vorfall zum Stillstand gebracht. Der aus Armenien stammende schwer verletzte Beifahrer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort ist er bereits operiert worden.



