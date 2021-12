POL-HRO: 75jähriger Schweriner vermisst

Schwerin (ots) -



Die Schweriner Polizei sucht seit gestern Nachmittag einen 75jährigen Schweriner. Er ist orientierungslos, vermutlich in hilfloser Lage und bedarf der medizinischen Behandlung.



Zwischenzeitlich waren mehrere Funkstreifenwagen, Fährtenhunde und der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Suche dauert derzeit noch an.



Eine Personenbeschreibung mit Bild kann unserer Meldung unter https://t1p.de/gich entnommen werden.



