POL-NB: Polizeieinsatz aufgrund mehrerer Versammlungen in Greifswald

Neubrandenburg (ots) -



Die Polizeiinspektion Anklam führte heute in der Universitäts- und

Hansestadt Greifswald einen Polizeieinsatz mit 130 Einsatzkräften

durch. Anlass waren drei Versammlungen, die beim Landkreis

Vorpommern-Greifswald angemeldet wurden und sich gegen die aktuelle

Corona-Politik richteten. In der Zeit von 17:30 bis 21:00 Uhr kam es

daher im Stadtgebiet zu Verkehrseinschränkungen und temporären

Sperrungen.



Zunächst fand im Bereich des Karl-Liebknecht-Rings auf Höhe der

Pappelallee eine Kundgebung mit anschließendem Aufzug unter dem Motto

"Für unsere Gesundheit" statt. An der Versammlung, die über die

Robert-Blum-Straße bis zum Mühlentor verlief, nahmen ca. 35 Personen

teil.



Außerdem wurde am heutigen Tage eine Kundgebung Am Mühlentor unter

dem Motto "Mein Körper, meine Wahl - für echte Impffreiheit und

verhältnismäßige Politik" angemeldet. An dieser Versammlung nahmen

etwa 250 Personen teil.



Eine dritte Versammlung in Form eines Aufzuges und unter dem Motto

"Lasst uns wieder WIR sein" startete Am Mühlentor und verlief entlang

mehrerer Straßen im Bereich der Greifswalder Innenstadt. An dieser

Versammlung nahmen ca. 300 Personen teil.



Bei Aufzug durch die Innenstadt hielten sich mehrere Personen nicht

an die Auflage zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Die Polizei

stoppte daraufhin im Bereich der Steinbeckerstr. den Aufzug, nahm

Kontakt zur Versammlungsleitung auf, welche anschließend auf die

Einhaltung der Maskenpflicht hinwies. Die Versammlungsteilnehmer

wurden zusätzlich aktiv von den Einsatzkräften angesprochen und zum

Tragen einer Maske aufgefordert. Nachdem die Teilnehmer der

Aufforderung nachkamen, setzte sich der Aufzug wieder in Bewegung.



Die Polizei- und Ordnungsbehörden appellieren an alle

Verantwortlichen, Versammlungen spätestens 48 Stunden vor der

Bekanntgabe bei der zuständigen Versammlungsbehörde anzumelden. Dies

ermöglicht den Polizei- und Ordnungsbehörden, den erforderlichen

Schutz der Versammlungsteilnehmer, zum Beispiel durch

verkehrslenkende Maßnahmen und Begleitung, zu gewährleisten, etwaige

Gefährdungen auszuschließen und mit dem Versammlungsleiter vor Ort in

kooperativen Gesprächen die sichere Durchführung der Versammlung zu

erörtern.





