POL-SN: Versammlungslage in der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) -



In den Abendstunden des 13.12.2021 fand in der Innenstadt von Schwerin eine Versammlung statt.

Insgesamt nahmen an der Versammlung bis zu 1400 Personen teil. Die Polizei sicherte den Aufzug vom Südufer Pfaffenteich über die Mecklenburgstraße, Graf-Schack-Allee, Schloßstraße, Puschkinstraße Friedrichsstraße, August-Bebel-Straße bis Alexandrinenstraße, Reutzstraße, Wismarsche Straße ab.



Eine Vertreterin der Versammlungsbehörde war vor Ort. Die verfügten Auflagen wurden von den Teilnehmern eingehalten. Die Versammlung verlief friedlich.



Rund 15 Personen bekundeten mündlich ihren Protest gegen den Aufzug. Während der Versammlung kam es zu keinen Störungen für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.



Nach Beendigung der Versammlung kam es während der Abwanderung der Versammlungsteilnehmer zunächst zu einer Beleidigung und in Folge zu einer Widerstandshandlung gegen Polizeibeamte, des Weiteren wurde eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. In diesen Zusammenhängen wurden Personalien festgestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell