POL-LWL: Drei Demonstrationen am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Im Zuge dreier nicht angemeldeten Demonstration haben am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammen rund 240 Personen gegen die derzeit geltenden Corona-Maßnahmen protestiert. Die Proteste blieben aus Sicht der Polizei friedlich.



In Parchim zogen ab 18 Uhr rund 100 Personen in zwei Aufzügen durch die Innenstadt. Die Polizei begleitete die Aufzüge, die sich unter anderem über die Mühlenstraße, dem Fischerdamm, dem Moltkeplatz, dem Ziegenmarkt und Schuhmarkt bewegten. Im Ergebnis nahm die Polizei die Personalien von 5 Teilnehmern auf, bei den jetzt geprüft wird, ob es sich um die mutmaßlichen Initiatoren der nicht angemeldeten Versammlung handelt.



In Plau begleitete die Polizei einen nicht angemeldeten Schweigemarsch von über 80 Personen, die mit Kerzen in der Hand durch die Innenstadt zogen. Verstöße gegen die Corona-Verordnung wurden seitens der Polizei nicht festgestellt. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auf.



Auf dem Markplatz in Boizenburg trafen sich am Montagabend ca. 60 Personen, die sich zu einem Aufzug formierten und schweigend durch die Innenstadt gingen. Auch diese Demonstration wurde zuvor nicht bei der Versammlungsbehörde angemeldet.



