POL-ANK: Betrunkener Transporterfahrer fährt gegen Baum und wird verletzt

Heute Mittag (13.12.2021, 11:50 Uhr) kam es auf der Kreisstraße 8 zwischen den Orten Schwinge und Sassen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Nach ersten Informationen der Polizei ist der 41-jährige Fahrer eines VW-Transporters von Schwinge in Richtung Sassen unterwegs gewesen und nach Durchfahren einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Durch die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassen wurde die Frontscheibe entfernt, sodass der Verunfallte aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Rettungskräfte brachten den verletzten Mann anschließend ins Krankenhaus Demmin.



Bereits während der Erstmaßnahmen stellten die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Alkoholgeruch beim 41-Jährigen fest und gaben diese Information an die Polizeikräfte weiter. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholvortest beim Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,65 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme angeordnet wurde. Auf den 41-jährigen Fahrer des Transporters kommt nun zusätzlich eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt.



Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 20.500 Euro geschätzt. Die K 8 war für die Dauer von fast zwei Stunden komplett gesperrt.



