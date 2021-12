POL-NB: Ladendiebe dank couragiertem Handeln eines 15-Jährigen festgestellt

Neubrandenburg (ots) -



Am 11.12.2021 gegen 14:15 Uhr kam es in einem Neubrandenburger Supermarkt zu einem Ladendiebstahl. Die flüchtigen Täter konnten dank eines couragierten Zeugen durch die Polizei gestellt werden.



Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei männliche Personen elektronische Ware im Wert von 283,92EUR aus dem Supermarkt im Juri-Gagarin-Ring und verließen den Kassenbereich ohne die Waren zu zahlen.



Ein 15-jähriger Jugendlicher deutscher Staatsangehörigkeit wurde Zeuge der Tat und nahm sofort die fußläufige Verfolgung der Flüchtigen auf. Im Zuge dessen gelang es ihm, einen der Täter einzuholen. Dieser konnte seine Flucht jedoch gewaltsam fortsetzen. Dabei verlor der Täter einen Schlaghandschuh und das Diebesgut.

Die eingesetzten Polizeibeamten suchten in der weiteren Folge mit dem Zeugen den Nahbereich nach den geflüchteten Tätern ab.

Hierbei konnten sie einen 20-jährigen Mann marokkanischer Staatsangehörigkeit und einen 28-Jährigen tunesischer Staatsangehörigkeit antreffen und die Identitäten feststellen.

Bei einem Tatverdächtigen wurde ein Taschenmesser aufgefunden und sichergestellt.

Sie wurden anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.



Die weiteren Ermittlungen wegen des Diebstahls sowie des räuberischen Diebstahls werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt.



Ein großer Dank geht an den 15-jährigen Zeugen, durch dessen Zivilcourage die Tatverdächtigen gestellt werden konnten.



