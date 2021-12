POL-LWL: Kriminalpolizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Hagenow (ots) -



Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall in Hagenow sucht die Polizei einen Zeugen, der den Vorfall beobachtet haben soll. Der Verkehrsunfall ereignete sich am 01.11.2021 gegen 10 Uhr in der "Lange Straße" in Höhe eines Drogeriemarktes. Ein ausparkender PKW soll dabei ein anderes Auto beschädigt haben. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Fahrerin des ausparkenden PKW ist nach dem Vorfall weitergefahren. Ein Mann soll das Geschehen beobachtet und wenig später einer Passantin das Kennzeichen vom verursachenden PKW übermittelt haben. Dieser Zeuge, der der Polizei bislang noch nicht bekannt ist, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) in Verbindung zu setzen.



