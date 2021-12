POL-NB: Nachmeldung zu den vier vermissten Kindern

Stralsund (ots) -



Wie wir bereit mitteilten, wird seit dem Nachmittag des 11.12.21 nach vier Geschwistern aus Stralsund gefahndet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5096889



Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam ermitteln wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger gegen den 54-jährigen Vater der vier Kinder.



Derzeit spricht alles dafür, dass die Kinder freiwillig mit dem Vater mitgegangen sind und überhaupt nichts für die Anwendung von Zwang oder Gewalt.



Momentan wissen wir nicht, mit welchem Fahrzeug die Gesuchten unterwegs sind. Der Opel Zafira, nach dem wir zunächst gefahndet hatten, wurde bei Durchsuchungsmaßnahmen auf Rügen aufgefunden und nicht für die Entziehung genutzt.



Bisherige Fahndungsmaßnahmen wie Handyortung, Durchsuchungen und Zeugenbefragungen verliefen ergebnislos.



Bei Meldungen, dass sich die Kinder in Italien aufhalten könnten, handelt es sich um Gerüchte. Wir haben bisher keine Hinweise darauf erhalten. Der Aufenthaltsort ist vollkommen unbekannt.



Die vier Kinder und der Vater sind in den polizeilichen Systemen im Schengenraum zur Fahndung ausgeschrieben.



Da es sich nicht um eine erhebliche Straftat handelt und derzeit eine akute Gefährdung für die Kinder nicht erkennbar ist, erfolgt momentan keine Fahndung mit Bildern der Kinder, da dies ein erheblicher Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte ist.



