POL-LWL: Polizei zog erheblich alkoholisierten Fahrradfahrer aus dem Verkehr

In Boizenburg hat die Polizei am Samstagabend einen Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen, der einen Atemalkoholwert von 2,40 Promille aufwies. Der 50-jährige deutsche Fahrradfahrer war den Beamten zuvor durch seine sehr unsichere Fahrweise aufgefallen. Die Polizei nahm gegen den Mann eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr auf und brachte ihn zur Blutprobenentnahme.



