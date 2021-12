POL-NB: Auto in Hamburg gestohlen und auf der BAB 20 festgestellt

Grimmen (LK VR) (ots) -



Um 19.20 Uhr meldete ein vorbeifahrender Bürger der Polizei ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf dem Standstreifen der BAB 20 in Fahrtrichtung Grimmen- West ca. 1 Kilometer hinter der Anschlussstelle Tribsees.

Die entsandten Streifenbeamten konnte eine 51-jährige Fahrerin im Fahrzeug feststellen, welche angab kein Benzin mehr zu haben und auch kein Telefon, um einen Abschleppdienst zu informieren.

In Vermittlungshilfe wurde ein Abschleppdienst angefordert und dieser brachte das Fahrzeug zur nahegelegenen Tankstelle.

Da die Frau keinerlei Ausweisdokumente vorweisen konnte, wurden die Angaben zu ihrer Person und zum Fahrzeug überprüft.

Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug eine Stunde zuvor in Hamburg als gestohlen gemeldet worden war.

Auch zu ihrer Person machte die Fahrerin zunächst falsche Angaben, die sie später korrigierte.

Mit den nun wahren Angaben, die im AVPR Grimmen überprüft werden konnten, ergab sich der weitere Verdacht, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und es stellte sich heraus, dass die Frau ohne festen Wohnsitz ist.

Gegen die 51-jährige wurde Anzeige wegen Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und falsche Namensangabe gefertigt. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete dieser die vorläufige Festnahme an.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei.



