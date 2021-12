POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B106 im Bereich Wismar

Rostock (ots) -



In den frühen Morgenstunden des 11.12.2021 befanden sich Beamte des Polizeihauptreviers Wismar auf der B 106, Höhe Abfahrt Wismar Dammhusen, zur Absicherung eines Rettungseinsatzes. Hierzu machte sich die teilweise Sperrung der Bundesstraße notwendig.



Eine aus Richtung Wismar Rothentor kommende 30-jährige Fahrerin eines Pkw Opel musste an der ordnungsgemäß eingerichteten Absperrung halten. Ein weiterer aus Richtung Wismar Rothentor auf der B 106 fahrender 81-jähriger Mann eines Pkw Honda bemerkte den vor ihm bereits stehende Pkw Opel zu spät und fuhr auf diesen auf.



Durch den Zusammenstoß wurde die 30-jährigen Fahrzeugführerin schwer und das ebenfalls im Fahrzeug befindliche 2-jährige Kind sowie der Fahrer des Pkw Honda leicht verletzt.



Alle verletzten Personen sind in die umliegenden Krankenhäuser verbracht worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,-EUR.



Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Berufsfeuerwehr der Hansestadt Wismar.



Im Auftrag



Torsten Harms



Polizeioberkommissar

Polizeihauptrevier Wismar



