POL-NB: LKW in den Graben gerutscht- keine Personen verletzt

PHR Anklam (ots) -



Auf der B110 zwischen Liepen und Neetzow ist es am 11.12.2021 gegen

07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall ohne Personenschaden gekommen. Nach

jetzigem Kenntnisstand ist der 39-jährige deutsche Fahrer mit seinem

LKW, der mit Zuckerrüben beladen war, nach rechts von der Fahrbahn

abgekommen und in den Straßengraben gerutscht.Dort kam der LKW in

Schräglage zum Stillstand. Zur Unfallursache teilte der

Fahrzeugführer mit, dass ihm ein LKW entgegenkam, welcher nicht weit

genug rechts fuhr und ein Ausweichmanöver notwendig machte. Der

Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.Es

ist ein Schaden von ca. 30.000 Euro entstanden. Die Bergungsarbeiten

dauerten von 14:00 bis 16:15 Uhr an. In dieser Zeit war die B110 voll

gesperrt. Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei

übernehmen.







Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell