POL-NB: vier Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Wolgast (ots) -



Am Nachmittag des 10.12.2021, gegen 15:35 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 111, zwischen den Ortslagen Gützkow und Gribow, ein Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.



Der 64-jährige Fahrzeugführer eines Pkw Toyota war zusammen mit seiner 65-jährigen Beifahrerin auf der Bundesstraße 111 in Richtung Wolgast unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang Gribow aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem ankommenden Pkw Ford zusammenstieß. Dieses Fahrzeug war mit der 49-jährigen Fahrerin und zwei weiteren Insassen besetzt. Durch den Zusammenstoß wurden vier Personen verletzt und mussten mit Rettungswagen ins Uniklinikum nach Greifswald gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 15.000,- EUR.

Die Bundesstraße 111 war während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für 90 Minuten voll gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen führt nun die zuständige Kriminalpolizei in Wolgast.

Alle beteiligten Personen waren Deutsche.



im Auftrag



Jörg Hübner



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell