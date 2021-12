POL-NB: Garagenbrand in 18519 Miltzow, Sundhagen

Stralsund (ots) -



Am 10.12.2021 um 14:36 Uhr wurde über den Notruf der Polizei der Brand einer einzeln stehenden Garage in Sundhagen gemeldet.



Bei Eintreffen der Polizei und der Feuerwehren brannte das Garagengebäude in der Reinberger Straße bereits in voller Ausdehnung. Durch die 30 eingesetzten Kameraden der Feuerwehren aus

Reinkenhagen, Brandshagen, Horst und Reinberg konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Umliegende Gebäude wurden nach jetzigem Erkenntnisstand nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Personen wurden durch den Brand ebenfalls nicht verletzt.

In der Garage standen keine Fahrzeuge.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



