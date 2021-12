POL-HST: Zahlreiche Glätteunfälle im Landkreis Vorpommern-Rügen

Landkreis Vorpommern-Rügen (ots) -



Polizisten, Rettungskräfte und Bergungsunternehmen kamen am gestrigen Donnerstag (09.12.2021) zu zahlreichen Verkehrsunfällen, aufgrund von Straßenglätte, zum Einsatz. In den meisten Fällen war die nicht an die Fahrbahnverhältnisse angepasste Geschwindigkeit ausschlaggebend für die Unfälle.



Um 06:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Deutscher mit einem Pkw VW Golf die L212, aus Lendershagen kommend in Richtung Velgast. Auf Höhe des Abzweigs Lendershagen, verlor der 19-Jährige, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. An dem Golf befanden sich zudem Sommerreifen. Er berührte ein Bushaltestellenschild und rutsche anschließend in einen Straßengraben. Der Golf war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 EUR.



Gegen 10:00 Uhr kam eine 61-jährige Deutsche in Marlow, auf dem Verbindungsweg zwischen Alt Guthendorf und Allerstorf, mit ihrem Pkw Opel Corsa nach rechts von der Fahrbahn ab. Der nicht mehr fahrbereite Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.



Bei Grimmen, stießen gegen 13:00 Uhr ein Pkw Peugeot mit Anhänger und ein Pkw Renault auf der B194, Höhe Abfahrt Stoltenhagen, zusammen. Die 31- und 55-jährigen deutschen Beteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.



Gegen 13:30 Uhr ereigneten sich gleich mehrere Unfälle.



Auf der B105, kurz vor dem Ortseingang Damgarten, aus Richtung Stralsund kommend, kam ein 59-jähriger Deutscher mit seinem Smart, nach links von der Fahrbahn ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.



In Glashagen (Gemeinde Wittenhagen) geriet ein 33-jähriger Bulgare mit seinem Transporter im Bereich einer Kurve ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Skoda eines 68-jährigen Deutschen. Der Transporter war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro.



Gegen 14:30 Uhr kam ein 55-jähriger Deutscher mit seinem Lada Niva in der Gemeinde Velgast, auf dem Verbindungsweg zwischen Hövet und Altenhagen, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.



Zur selben Zeit geriet ein 23-jähriger Deutscher mit einem Pkw VW auf der K2 zwischen Saal und Kückenshagen in einer Rechtskurve ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes Vito einer 56-jährigen Deutschen zusammen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.



Gegen 16:00 Uhr kam ein 44-jähriger Deutscher auf der Schwarzen Straße in Beiershagen (Gemeinde Ribnitz-Damgarten) mit einem Kleintransporter nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.



Gegen 18:00 Uhr rutsche eine 59-jährige Deutsche mit ihrem Pkw Dacia in Marlow, auf der Stralsunder Straße, im Bereich einer Kurve in eine linksseitige Leitplanke. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.



Um 20:30 Uhr kam ein 23-jähriger Deutscher in Grimmen, auf dem Vietlipper Damm, mit seinem Pkw BMW auf einem Parkplatz ins Schleudern und fuhr gegen eine Gebäudewand eines Geschäftes. Der Gesamtschaden wird auf rund 11.500 Euro geschätzt. Das Fahrzeug war im Anschluss nicht mehr fahrbereit.



Gegen 21.15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit Flucht gemeldet. Eine Zeugin hatte gesehen, wie ein Pkw Kombi in Prerow auf der Waldstraße nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Zaun kollidiert ist. Am Zaun entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.



Die Polizei appelliert erneut an alle Verkehrsteilnehmer, die Geschwindigkeit und Abstände stets an die Wetterverhältnisse und Fahrbahnbedingungen anzupassen. Zudem sollte die Fahrt nur mit Reifen, die als wintertauglich gelten, angetreten werden. Weiterhin sollten ruckartige Lenkbewegungen und abrupte Bremsvorgänge vermieden werden, um nicht die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren.

Kommt es dennoch zu einem Unfall, sollte zunächst die Unfallstelle abgesichert und anschließend die Polizei informiert werden.



