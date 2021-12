POL-HST: Zeugenaufruf zu einem Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am gestrigen Donnerstag (09.12.2021), ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Nördlichen Rosengarten, gegen 10:15 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw mit polnischem Kennzeichen zwei parkende Fahrzeuge im Vorbeifahren gestreift und dadurch beschädigt haben soll. Der 60-jährige polnische Fahrzeugführer soll die Fahrt zunächst fortgesetzt haben. Eine 57-jährige Deutsche wurde Zeugin des Unfalls und lief ersten Erkenntnissen zufolge dem weiterfahrenden Lkw hinterher, um den Fahrer zur Rede zu stellen.



Dieser soll zunächst, vermutlich verkehrsbedingt, angehalten haben, setzte seine Fahrt aber daraufhin fort. Beim Passieren eines weiteren entgegenkommenden Lkw soll sich die 57-Jährige zwischen den beiden Lastkraftwagen befunden und sich aus unbekannter Ursache Verletzungen zugezogen haben. Der polnische Lkw-Fahrer soll seine Fahrt schließlich fortgesetzt haben, konnte jedoch kurze Zeit später durch Ribnitzer Polizeibeamte im Nahbereich festgestellt werden.



Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 2.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.



