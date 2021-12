POL-SN: Frau aus Fenster gestürzt

Schwerin (ots) -



Bei einem Fenstersturz erlag am heutigen Vormittag eine 83-jährige Schwerinerin ihren Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen stürzte die 83-Jährige in der Andrej-Sacharow-Straße aus der 4. Etage eines Mehrfamilienhauses. Die Hintergründe zum Sturz sind unklar, Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



