POL-ANK: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 321 bei Torgelow

Torgelow (ots) -



Am frühen Morgen des 10.12.2021, gegen 05:30 Uhr, kam es auf der L 321 bei Torgelow zu einem witterungsbedingten Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW frontal zusammengestoßen sind. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt.



Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der L 321 bei Torgelow auf Höhe des Solarparkes Drögeheide. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine 19-jährige Fahrerin mit ihrem Audi auf dem Weg von Pasewalk nach Torgelow aufgrund der Witterungsverhältnisse und unangepasster Geschwindigkeit ins Schlingern, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Audi der 19-Jährigen frontal mit einem entgegenkommenden PKW Ford, indem eine 31-jährige Fahrerin und ihre 17-jährige Beifahrerin saßen.



Bei dem Unfall wurde die Fahrerin des PKW Audi in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Torgelow aus dem Auto befreit werden. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die Fahrerin des Audi schwer, sie wurde für die weitere medizinische Betreuung ins Krankenhaus nach Neubrandenburg gebracht. Die beiden Insassinnen des PKW Ford wurden beim Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzt und durch Rettungskräfte ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht.



Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 30.000 Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Die L 321 war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für ca. zweieinhalb Stunden voll gesperrt.



Alle Unfallbeteiligten haben die deutsche Staatsangehörigkeit.



