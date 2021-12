POL-NB: Durchsuchung lässt mutmaßlichen Drogenhändler auffliegen

Details anzeigen Beschlagnahmte Gegenstände Beschlagnahmte Gegenstände

Malchin (ots) -



Am 09.10.2021 kam es in Neukalen gegen 21:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierüber wurde die Polizei per Notruf informiert und Beamte des Polizeireviers Malchin entsendet. Vor Ort konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen, doch von den geschädigten Männern vage beschrieben werden. Die drei Männer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren, die aus Rostock und der näheren Umgebung der Hansestadt kommen, wurden zum Teil erheblich verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Darüber hinaus raubten die flüchtigen Täter den Opfern Geld und diverse Wertgegenstände.

Durch die Polizeibeamten wurde Strafanzeige wegen schweren Raubes, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung erstattet. Die Ermittlungen hat die Kriminalkommissariatsaußenstelle in Malchin übernommen.



In diesem Zusammenhang wurde am 24.11.2021, nach umfangreicher Ermittlungsarbeit, eine tatverdächtige Person festgenommen, gegen die, auf gerichtliche Anordnung, Untersuchungshaft erlassen wurde.



Am 08.12.2021 schlossen sich auf richterlichen Beschluss gegen weitere Tatverdächtige Durchsuchungsmaßnahmen an. Diese führten die Ermittler zusammen mit Beamten der Polizeireviere aus Malchin und Neubrandenburg an insgesamt vier Objekten in Neukalen und Malchin erfolgreich durch. Inwieweit die sichergestellten Gegenstände mit der Tat vom 09.10.2021 in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft.



Einen unerwarteten Fund machten die Beamten darüber hinaus in einer Wohnung in Malchin. Hier wurden Betäubungsmittel und Gegenstände aufgefunden, welche darauf schließen lassen, dass mit Drogen Handel getrieben wird. Neben Betäubungsmitteln in Form von Marihuana, Pilzen und bunten Tabletten, wurden Utensilien zur Portionierung und Verpackung sowie zwei Feinwaagen aufgefunden. Der Verdacht der Beamten wurde zusätzlich verstärkt, weil etwa 800 Euro Bargeld in einer Stückelung aufgefunden wurden, die aus mehreren Verkaufshandlungen stammen könnten. Die Beweismittel wurden beschlagnahmt und gegen den Mann wurde eine Strafanzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz erstattet. Genaue Angaben zur Drogenmenge können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen Malchiner, der mit der Raubstraftat vom 09.10.2021 nach bisherigen Erkenntnissen nicht in Verbindung steht.



Bei allen Personen, die im Fokus der polizeilichen Ermittlungen stehen, handelt es sich um deutsche Staatsangehörige, die aus dem Umland von Malchin stammen.



Rückfragen bitte an:



Alexander Gombert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell