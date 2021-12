POL-HRO: Zeugen nach Widerstandshandlung in Schwerin gesucht

Schwerin (ots) -



Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin sucht Zeugen, die Angaben zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte am Rande einer Demonstration in Schwerin machen können. Am vergangenen Montag, 6. Dezember 2021, versammelten sich bis zu 400 Menschen, um gegen die Maßnahmen der Landes- und Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Die Versammlung war nicht angemeldet. Ein Teil der Demonstrierenden verhielt sich gegenüber der Polizei unkooperativ. Es kam zu mehreren Widerstandsdelikten gegenüber Polizeivollzugsbeamten, unter anderem in der Geschwister-Scholl-Straße und auf dem Marienplatz. In der Geschwister-Scholl-Straße wurden gegen 18:20 Uhr mehrere Beamte geschubst sowie eine Polizeiabsperrung durchbrochen. Entsprechende Anzeigen wurde aufgenommen.



Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und/oder Personen, die an der Tat beteiligt waren, sich im Polizeihauptrevier Schwerin, Graf-Yorck-Str.8, unter der Telefonnummer 0385 51802224 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



