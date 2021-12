POL-ANK: Wildunfall mit einem Wolf auf der B109

Ducherow (ots) -



Bereits am 07.12.2021 kam es in den Abendstunden (ca. 20:30 Uhr) auf der B109 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Wolf.



Zwischen Rathebur und Ducherow lief der Wolf in der Dunkelheit plötzlich auf die Fahrbahn und wurde trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung von einem PKW Audi erfasst, an dessen Steuer ein 43-jähriger Fahrer saß. Der Wolf wurde bei dem Zusammenstoß getötet und die Sicherung des Tieres durch die Tierrettung Greifswald übernommen.



Darüber hinaus wurde das Wolfsmanagement des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie, kurz LUNG, informiert. Das LUNG übernimmt nun die weiteren Untersuchungen des getöteten Wolfes.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Ben Tuschy

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell