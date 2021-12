POL-NB: Zwei Kinder am Zebrastreifen angefahren

Waren (ots) -



Am 09.12.2021 gegen 07:55 Uhr ereignete sich am Friedrich-Engels-Platz in Waren ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Kinder verletzt wurden.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines PKW den Fußgängerüberweg an der Schule und übersah zwei querende Schülerinnen im Alter von 12 Jahren, in dessen Folge es zum Zusammenstoß kam. Die beiden Mädchen wurden leicht verletzt und setzten ihren Weg zur Schule fort. Sie wurden später durch Erziehungsberechtigte in ärztliche Untersuchung gegeben. Der 51-jährige PKW-Fahrer entfernte sich zunächst vom Unfallort, meldete sich jedoch im Nachgang bei der Polizei. Es ist kein Sachschaden entstanden.



Die Kriminalpolizei in Waren hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.



