POL-HWI: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Grevesmühlen - Polizei sucht Zeugen

Grevesmühlen (ots) -



Die Grevesmühlener Polizei wurde bereits in der Nacht vom 06. Dezember auf den 07. Dezember, gegen 01:15 Uhr, zu einem Einbruchalarm in die Gebhardtstraße zu dem dortigen Lebensmittelmarkt gerufen.



Offenbar hatten sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten des Marktes verschafft.



Entwendet wurde nichts, jedoch hinterließen der oder die Unbekannte/n einen Sachschaden von über 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und vor Ort Spuren gesichert.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell