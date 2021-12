POL-LWL: Mann verirrte sich im Wald - Suche war erfolgreich

Grabow (ots) -



Die Suche nach einem Vermissten in einem Waldstück bei Grabow endete für einen 71-jährigen Mann am Mittwochnachmittag glimpflich. Der 71-Jährige war am späten Vormittag mit seinem Hund zu einem Spaziergang aufgebrochen und nicht nach Hause zurückgekehrt. Ein Familienangehöriger hatte am Nachmittag die Polizei informiert, nachdem eigene Suchmaßnahmen erfolglos blieben. Dabei wurde auch bekannt, dass der Familienangehörige zwischenzeitlich mittels Handy telefonischen Kontakt mit dem Vermissten hatte. Im Gespräch wurde bekannt, dass sich der Hund des 71-Jährigen von der Leine gerissen hätte und weggelaufen sei. Der Rentner selbst hätte anschließend die Orientierung in dem Waldgebiet verloren und sich verlaufen. Die Polizei kam daraufhin mit mehreren Streifenwagen zum Einsatz und durchsuchte das betreffende Waldgebiet. Der Polizeihubschrauber unterstützte zudem die Suchmaßnahmen aus der Luft. Mehr als 4 Stunden nach seinem Verschwinden hat die eigene Nichte den 71-Jährigen im unweit entfernten Prislich schließlich angetroffen und ihn mit dem Auto zurück nach Hause gebracht. Der Mann war wohlauf. Sein Hund, der sich im Wald losgerissen hatte, kehrte selbstständig zurück.



