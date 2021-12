POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Roggow und Rerik mit schwer verletzten Personen

Rostock (ots) -



Am 08.12.2021 ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der Kreisstraße 7 zwischen Roggow und Rerik ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Aus bisher unbekannter Ursache kam der mit vier Personen besetzte PKW Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach zu liegen, die vier 17 bis 19jährigen Insassen wurden dabei zum Teil schwer verletzt und kamen in Rostocker Krankenhäuser.



