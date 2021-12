POL-HRO: Zeugenaufruf nach Diebstahl in Güstrower Kleingartenanlage

Rostock (ots) -



Unbekannte Täter entwendeten nach dem gewaltsamen Öffnen eines Metallcontainers in der Güstrower KGA "An der Schanze" in der vergangenen Nacht zahlreiche Gartengeräte und Werkzeuge im Wert von ca. 5000 EUR.



Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



in Vertretung

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell