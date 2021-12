POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach zwei Mädchen aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Die Fahndung nach den beiden vermissten Minderjährigen aus Schwerin (Meldung vom 08.12.2021, 16:18 Uhr) ist beendet. Beide wurden am heutigen Abend in der Innenstadt von Schwerin angetroffen.



Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung und bei den Medien für die Mithilfe bei der Suche.



Es wird um Löschung aller in diesem Zusammenhang weiterverbreiteten Meldungen in anderen Medien - insbesondere des veröffentlichten Bildmaterials - gebeten.



Im Auftrag



Frank Roloff

Polizeihauptkommissar

Polizeihauptrevier Schwerin



