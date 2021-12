POL-LWL: Dachstuhl einer Doppelhaushälfte steht in Flammen

Gramnitz (ots) -



Der Dachstuhl eines Doppelhauses in Gramnitz bei Hagenow ist am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen wurde dabei niemand verletzt. Das Feuer griff anschließend auf den Dachstuhl der benachbarten Doppelhaushälfte über. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Region befinden sich derzeit im Löscheinsatz. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen. Angaben zum angerichteten Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.



