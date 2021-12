POL-HST: Pkw-Fahrer mit 2,49 Promille auf der A20 gestoppt

Grimmen/Tribsees (ots) -



Am Mittwoch (08.12.2021) wurde der Polizei gegen 12:30 Uhr ein Fahrzeug auf der Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Stettin gemeldet, welches offensichtlich in Schlangenlinien fuhr. Das besagte Fahrzeug, ein Pkw Opel, soll zudem bereits auf Höhe der Ortschaft Tribsess eine Leitplanke berührt haben.



Polizeibeamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen konnten den Opel kurz vor der Autobahnausfahrt Grimmen Ost feststellen und gaben dem Fahrzeugführer Signale, dem Funkstreifenwagen zu folgen. Dies schien der Fahrer offenbar nicht zu verstehen und stoppte sein Fahrzeug unmittelbar auf dem rechten Seitenstreifen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 33-jährigen polnischen Staatsbürger einen Wert von 2,49 Promille.



Nach ersten Erkenntnissen machte sich der abgeparkte Opel nach dem Abstellen selbstständig und rollte einmal quer über die Fahrbahn, bis in die Mittelleitplanke. Der Fahrzeugführer hatte diesen offensichtlich nicht gegen das Wegrollen gesichert. Ein Bergungsunternehmen schleppte das Fahrzeug anschließend ab. Glücklicherweise kam es dadurch zu keinen weiteren Unfällen.



Dem Fahrer wurde von einem Arzt in einem Krankenhaus eine Blutprobe zur Beweissicherung entnommen. Die Polizisten untersagten ihm schließlich die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Elisa-Sophie Döbel

Telefon: 03831/245-259

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell