POL-NB: 34 Nordmanntannen gestohlen - Zeugen gesucht

In den Nachtstunden vom 06.12.2021 zum 07.12.2021 wurden von

einer Verkaufsfläche für Weihnachtsbäume in Neustrelitz 34 Nordmanntannen

gestohlen.



Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich bislang unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt auf die mit Bauzäunen umfriedete Verkaufsfläche, die sich auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Strelitzer Straße befindet. Der Schaden wird mit 750 EUR beziffert.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls werden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt. Zeugen, die in der Tatnacht auffällige Fahrzeug- oder Personenbewegungen in der Nähe des Weihnachtsbaumverkaufs wahrgenommen haben oder Angaben zum Verbleib der Nordmanntannen machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





