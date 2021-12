POL-ANK: Nachmeldung zum Verkehrsunfall auf der B 109 bei Jatznick - Eine getötete und eine lebensbedrohlich verletzte Person

Jatznick (ots) -



Wie bereits mitgeteilt, kam es heute Vormittag (08.12.2021, 09:50 Uhr) auf der B 109 zwischen Ferdinandshof und Jatznick auf Höhe des Bahnübergangs (Bahnstrecke Richtung Torgelow) zu einem schweren Verkehrsunfall.



Nach ersten Informationen der Polizei soll der 70-jährige Fahrer eines PKW Renault aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts gegen die Leitplanke geprallt und anschließend nach links in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden PKW Dacia frontal zusammen, in dem sich die 58-jährige Fahrerin befand. Die Frau erlitt dadurch schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Renault-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, durch Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jatznick befreit und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Neubrandenburg gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.



Zur Klärung der genauen Unfallursache kam ein Sachverständiger der Dekra zum Einsatz. Des Weiteren war eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn vor Ort. Während der Unfallaufnahme sowie der weiteren Maßnahmen musste die B 109 für ca. 4 Stunden komplett gesperrt werden.



Die beiden Unfallbeteiligten hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



