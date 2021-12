POL-NB: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Mädchen

Neubrandenburg (ots) -



Seit dem 20.11.2021 suchte die Polizei in Neubrandenburg nach einem 13-jährigen Mädchen aus Friedland. Über die gesamte Zeit wurde nicht von einer Gefahr für das Mädchen ausgegangen, dennoch wurden alle möglichen Maßnahmen zum Auffinden des Mädchens ergriffen. Die Suche verlief jedoch ohne Erfolg.

Am heutigen Tag meldete sich die Wohneinrichtung des Mädchens bei der Polizei und informierte über ihre Rückkehr.

Aus diesem Grund wird die Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen eingestellt.



Die Polizeiinspektion Neubrandenburg bedankt sich für die Unterstützung!



