POL-ANK: Erstmeldung zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 109 bei Jatznick

Jatznick



Rettungs- und Polizeikräfte sind derzeit bei einem Verkehrsunfall auf der B 109 zwischen Ferdinandshof und Jatznick auf Höhe des Bahnübergangs (Bahnstrecke Richtung Torgelow) im Einsatz. Nach jetzigem Stand sind bei dem Verkehrsunfall zwei Fahrzeuge kollidiert und mehrere Personen verletzt. Die Einsatzkräfte sind gegenwärtig noch vor Ort. In diesem Zusammenhang wurde die B 109 in diesem Bereich komplett gesperrt. Eine Umfahrung der Unfallstelle über die L 321, die Stadt Torgelow und die L 32 wird empfohlen.



Weitere Angaben sind derzeit noch nicht bekannt. Es wird unaufgefordert nachberichtet.



