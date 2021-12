POL-NB: Betrug per WhatsApp geglückt

Grimmen (ots) -



Erneut ist es zu einem geglückten Betrug per Whatsapp gekommen. Die 59-jährige Geschädigte erstattete am gestrigen Tage Anzeige im Polizeirevier Grimmen.



Die Deutsche erhielt eine WhatsApp mit dem Inhalt "Hallo Mama. Mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer" und Küsschen-Smiley.

Die Geschädigte ging davon aus, dass es sich um ihre Tochter handelt und versuchte auch, sie mittels Sprachanruf zu erreichen. Die 59-Jährige erhielt jedoch die Nachricht, dass das Mikrofon kaputt sei.



Später bat die angebliche Tochter die Anzeigenerstatterin darum, für sie einige Überweisungen auf ein litauisches Konto vorzunehmen. Das erledigte die 59-Jährige und verlor so über 3.700 EUR.



Als sich gestern die echte Tochter telefonisch meldete, fiel sie sprichwörtlich aus allen Wolken.



Wenn Sie solche Nachrichten empfangen, wählen Sie die Ihnen bisher bekannte Nummer Ihrer Angehörigen und fragen persönlich nach. Nehmen Sie keine Überweisungen vor, bevor Sie nicht persönlichen Kontakt hatten. Gerade auch ausländische Konten sollten Sie misstrauisch machen.



