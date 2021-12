POL-LWL: BAB 24 wegen brennenden PKW gesperrt

Hagenow / Stolpe (ots) -



Während der Fahrt ist am Mittwochmorgen auf der BAB 24 zwischen Wittenburg und Hagenow ein PKW in Brand geraten. Der Fahrer konnte das Auto noch rechtzeitig anhalten und sich in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung. Das Fahrzeug wurde durch den Brand letztlich komplett zerstört, wodurch ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Im Zuge der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Berlin für ca. 90 Minuten voll gesperrt werden. Der Brand ist nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich auf eine technische Ursache zurückzuführen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell