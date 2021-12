POL-LWL: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall mit Kleintransporter

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 bei Neustadt-Glewe ist am Dienstagnachmittag ein Kleintransporter gegen einen Schilderwagen der Autobahnmeisterei geprallt. Dabei wurden alle vier Insassen des Transporters leicht verletzt. Die Ursache des Unfalls, der sich in einer Baustelle ereignete, ist noch unklar. Die vier Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 47 und 59 Jahren, darunter zwei Frauen, wurden anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Kleintransporter sowie am Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei entstand jeweils erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf ca. 40.000 Euro geschätzt wurde. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Im Zuge der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg kurzzeitig voll gesperrt werden.



