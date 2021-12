POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der B105, in Mesekenhagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald (ots) -



Am 07.12.2021 ereignete sich gegen 16:15 Uhr auf der B105 in der

Ortschaft Mesekenhagen ein Verkehrsunfall , bei dem eine Person

leicht verletzt wurde

Ein 62-jähriger deutscher Fahrzeugführer wollte mit seinem Pkw Subaru

auf die B105 nach links in Richtung Greifswald auffahren.

Die dortige LZA war nicht in Betrieb. Die 51-jährige deutsche

Fahrerin eines Pkw VW Tiguan befuhr die B105 aus Richtung Greifswald

in Richtung Stralsund. Der Fahrer des Subaru missachtete die Vorfahrt

des vorfahrtsberechtigen Pkw VW Tiguan und es kam zur Kollision

beider Fahrzeuge.

Die Fahrerin des VW wurde leicht verletzt zur Behandlung ins

Universitätsklinikum Greifswald verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden durch einen

Abschleppdienst geborgen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca.

15000,-Euro. Die B105 musste zeitweise voll gesperrt werden.

Gegen den Fahrzeugführer des Pkw Subaru wurde ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gemäß § 229

StGB eingeleitet.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell