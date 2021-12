POL-NB: Kriminalpolizeiinspektion ermittelt

Heringsdorf (LK VG) (ots) -



Im Zeitraum vom 05.12.2021, 12.00 Uhr bis 07.12.2021, 14.50 Uhr brachten bislang unbekannte Täter an einer Schaufensterscheibe eines Geschäftes in Heringsdorf in der Klenzestraße den Schriftzug "Kauft nicht bei Ungeimpften" an. Der Schriftzug wurde mit gelber Farbe und den Abmaßen 100 cm x 190 cm aufgebracht. Nach der fotografischen Dokumentation durch die eingesetzten Polizeivollzugbeamten erfolgte die Entfernung rückstandslos und ohne Beschädigung der Scheibe. Es wurde eine Anzeige nach § 86a StGB aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizeiinspektion Anklam.

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0395 5582169, über die Internetwache www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell