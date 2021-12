POL-HWI: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L01

Wohlenberg (ots) -



Am heutigen Morgen, gegen 8:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 01 bei Wohlenberg zu einem schweren Verkehrsunfall.



Der Fahrer eines Transporters Iveco, der die L 01 in Richtung Klütz befuhr, kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Ford Ranger zusammen.



Der 21-jährige Fahrzeugführer des Ivecos erlitt bei dem Zusammenstoß tödliche Verletzungen. Den 40-jährigen Beifahrer des Ivecos sowie den 34-jährigen Fahrzeugführer des Fords brachten Rettungskräfte schwer verletzt ins Krankenhaus nach Schwerin.



Ein Unfallsachverständiger der Dekra wurde zur Begutachtung der Unfallstelle und Erforschung des Unfallhergangs angefordert.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ansässige Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei circa 20.000 Euro.



Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Klütz, Boltenhagen und Grevesmühlen kamen zum Einsatz.



Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war

die L 01 für circa drei Stunden voll gesperrt.



Insofern keine besondere Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell