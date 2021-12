POL-ANK: Polizeieinsatz aufgrund mehrerer Versammlungen in Greifswald

Greifswald (ots) -



Die Polizeiinspektion Anklam führte heute in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald einen Polizeieinsatz mit 480 Einsatzkräften durch. Anlass waren mehrere Versammlungen, die beim Landkreis Vorpommern-Greifswald angemeldet wurden. In der Zeit von 17:00 bis circa 21:00 Uhr kam es daher im Stadtgebiet (vor allem in der Hans-Beimler-Straße, Anklamer Straße, Platz der Freiheit sowie den umliegenden Straßen) zu erheblichen Verkehrseinschränkungen und temporären Vollsperrungen.



Der AfD-Kreisverband Vorpommern-Greifswald meldete einen Aufzug unter dem Motto "Deutschland - aber normal! Impfzwang verhindern! Corona-Wahn stoppen!" beim Landkreis Vorpommern-Greifswald an. Des Weiteren wurden fünf Gegenversammlungen in Form von Mahnwachen durch verschiedene Personen und Organisationen entlang der Aufzugsstrecke der AfD angemeldet.



Bereits vor Beginn der Versammlung der AfD blockierten ca. 150 Personen mit Fahrrädern die Hans-Beimler-Straße kurz vor der Einmündung zur Heinrich-Hertz-Straße. Aufgrund dessen setzte sich der Aufzug gegen 18:30 Uhr mit einer geänderten Routenführung über die Heinrich-Hertz-Straße, Lomonossowallee und Anklamer Straße in Richtung Platz der Freiheit (Europakreuzung) in Bewegung. Auf dem Weg dorthin kam es immer wieder zu Sitzblockaden entlang der Aufzugsstrecke, welche durch Polizeikräfte umstellt und so der Aufzug vorbeigeführt werden konnte, sodass dieser gegen 19:20 Uhr den Platz der Freiheit (Europakreuzung) zur Durchführung einer Zwischenkundgebung erreichte.



Aufgrund einer Blockade in der Wolgaster Straße änderte die Versammlungsleitung in Absprache mit der Versammlungsbehörde die Aufzugsstrecke und setzte sich gegen 19:40 Uhr in entgegengesetzter Richtung über die Anklamer Straße und Hans-Beimler-Straße zum Südbahnhof in Bewegung.



Gegen 20:00 Uhr kam es im Bereich der Anklamer Straße / Brinkstraße zu einer Widerstandshandlung gegenüber den Einsatzkräften, als ein Teilnehmer einer Gegenversammlung den Weisungen der Polizei nicht Folge leistete. Die Person wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungskräfte eingeleitet. Etwa zeitgleich wurde durch einen anderen Teilnehmer einer Gegenversammlung einer Banane in Richtung des Aufzuges geworfen. Diese Person wurde identifiziert und ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet.

Der Versammlung der AfD mit ca. 200 Teilnehmern erreichte den Südbahnhof gegen 20:20 Uhr und wurde um 20:30 Uhr für beendet erklärt.



Aufgrund der mobilen Lage und stetig wechselnder Orte des Gegenprotestes können keine Aussagen zu dessen Teilnehmerzahl getroffen werden.



Außerdem wurde am heutigen Tage eine Kundgebung Am Mühlentor gegen die aktuelle Corona-Politik und untear dem Motto "Mein Körper, meine Wahl - für echte Impffreiheit und verhältnismäßige Politik" angemeldet. An dieser Versammlung nahmen etwa 200 Personen teil. Nach Beginn der Versammlung um 19:15 Uhr hielten sich mehrere Personen nicht an die Auflage zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Die Polizei nahm daraufhin Kontakt zur Versammlungsleitung auf, welche anschließend auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinwies. Die Versammlungsteilnehmer wurden zusätzlich aktiv von den Einsatzkräften angesprochen und zum Tragen einer Maske aufgefordert. Die Versammlung wurde kurz nach 20:00 Uhr für beendet erklärt.



