POL-HWI: Trickbetrüger erbeuten 10.000 Euro

Am gestrigen Nachmittag meldete sich ein älteres Ehepaar aus Dassow bei der Polizei in Grevesmühlen und teilte mit, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen wären.



Bereits am Donnerstag, 02. Dezember 2021, hätten sie eine E-Mail vom vermeintlichen Kundenservice ihres Bankinstitutes erhalten. Darin wurde über ein notwendiges Sicherheitsupdate für alle Konten, die bis 2015 eingerichtet wurden, informiert.

Weiterhin wurde in der E-Mail mitgeteilt, dass sich innerhalb der nächsten Tage ein Bankmitarbeiter telefonisch bei den Kontoinhabern melden würde.



Am späten Samstagnachmittag meldete sich der falsche Bankmitarbeiter bei dem 87-Jährigen, um das angekündigte Sicherheitsupdate vorzunehmen. Befragt zu den IBAN-Nummern sowie Tans, gab der Geschädigte diese preis. Nach Abschluss des Gespräches stellten die Geschädigten fest, dass zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 10.000 Euro getätigt wurden.



Immer wieder versuchen Betrüger mit raffinierten Maschen an das Geld älterer Menschen zu gelangen. Deshalb warnt die Polizei und gibt folgende Tipps:



Seien Sie kritisch!! Im Gespräch sind die Trickbetrüger und Trickdiebe äußerst kreativ, geschickt und redegewandt. Geben Sie keinesfalls persönliche Daten sowie Bankdaten/ Tan/ Passwörter preis.

Übergeben Sie niemals Wertgegenstände oder Bargeld an Fremde.



-Sensibilisieren Sie ältere Menschen in Ihrer Umgebung.



-Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.



Weitere nützliche Informationen zum Thema Trickbetrug finden Sie im Internet unter http://www.polizei-beratung.de/



