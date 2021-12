POL-NB: Brand eines Gartenpavillons in Bereich von Ducherow

Anklam (ots) -



Am 05.12.2021 gegen 18:00 Uhr kam es zum Brand eines Gartenpavillons im Bereich von Ducherow. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte dieser bereits in voller Ausdehnung.



Die Befragung des 60-jährigen deutschen Eigentümers ergab, dass dieser ein Feuer in einer Feuerstelle mit Steinumrandung im Pavillon gemacht hatte. Als er die Feuerstelle für kurze Zeit unbeaufsichtigt ließ, griffen die Flammen plötzlich auf den hölzernen Pavillon über.



Der ca. 4 Meter im Durchmesser breite und 2,5 m hohe Pavillon brannte vollständig nieder. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 EUR. Durch das schnelle Einschreiten der 29 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Ducherow konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein bewohntes reetgedecktes Nebengelass verhindert werden. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.





